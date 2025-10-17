岡山大学 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学分野の永田千晶客員研究員と三宅病院（岡山市）不妊治療-生殖医療センターの三宅貴仁院長らの研究グループは16日、不妊治療中の患者は歯周病を引き起こす細菌の一つ、Pg菌の感染度が高いことを患者データから確認したと発表しました。 またマウスを使った実験で、歯周病が妊娠に悪影響が出ることを世界で初めて確認しました。研究成果は10月７日、国