佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の17日の天気をお伝えします。「天気図」 九州は2つの前線の間にあり、北側から張り出す高気圧に覆われます。乾いた空気を運んでくる高気圧なので、からっとした晴れになりそうです。 「天気の予想」 各地でよく晴れるでしょう。降水確率も低く、天気が崩れることはなさそうです。洗濯日和になるでしょう。 「気温はどうなのか？」 最高気温は福岡市で30℃、