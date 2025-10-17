クマに襲われたとみられる従業員が行方不明になった温泉旅館「瀬美温泉」で、捜索の準備をする警察官と猟友会のメンバー＝17日午前、岩手県北上市岩手県北上市の温泉旅館でクマに襲われたとみられる男性従業員が行方不明になった事故で、県警が17日午前、現場周辺を捜索中に遺体を発見した。成人男性とみられ、体格などが不明となっている笹崎勝巳さん（60）に似ているといい、身元の確認を急ぐ。地元の猟友会のメンバーが近くに