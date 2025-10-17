東京・江戸川区で男性に催涙スプレーをかけ、現金5300万円を奪おうとしたなどの疑いで“トクリュウ”の男5人が逮捕された事件で、警視庁が暴力団の事務所に家宅捜索に入りました。警視庁が強盗傷害の疑いで家宅捜索したのは、東京・新宿区にある指定暴力団住吉会系暴力団の事務所です。先月、東京・江戸川区で男性が催涙スプレーをかけられけがをし、現金5300万円が奪われそうになった事件は、警視庁が「匿名・流動型犯罪グループ=