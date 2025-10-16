とちぎテレビ 栃木県内の１０月１２日までの感染症の流行状況が発表され、リンゴ病と、Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎が引き続き一部の地域で警報レベルとなっています。 「伝染性紅斑」いわゆるリンゴ病は、子どもを中心に発症し、妊婦が感染すると流産や死産に繋がる恐れもあります。 報告のあった患者の数は１６人で、前の週から５人減り栃木県の北部のみが警報レベルとなっています。 Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、発