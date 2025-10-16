とちぎテレビ 他人名義のクレジットカード情報を使い高額なポケモンカードを不正に購入したとして警視庁は１６日までに栃木市の男を再逮捕しました。 私電磁的記録不正作出及び供用と窃盗などの疑いで再逮捕されたのは栃木市大宮町の自称物販業、中沢 友来容疑者２４歳です。 中沢容疑者は今年３月、何者かと共謀してトレーディングカードの販売サイトで他人のクレジットカード情報を入力し