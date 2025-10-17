「大森（立嗣）監督の作品が好きで、いつか出たいと思っていました。それが、自分も好きなアートに関係する作品、かつ初めての時代劇。いろんな挑戦があってうれしいです」【写真】金髪にイメチェンした高橋海人、笑顔が眩しい限定カットと話すのは、10月17日（金）公開の映画『おーい、応為』に出演している高橋海人。主人公のお栄（長澤まさみ）は、天才浮世絵師・葛飾北斎（永瀬正敏）の娘。嫁ぎ先から出戻ると、オンボロ長屋