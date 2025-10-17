3種類のフレーバーが楽しめるハーゲンダッツのアソートボックスに、新作「世界のデザート セレクション（クレームブリュレ・ベルギーショコラ・ティラミス）」が登場。10月21日（火）から期間限定で全国にお目見えします。また10月17日（金）、18日（土）には東京・有楽町でハーゲンダッツと映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』がタイアップしたサンプリングイベントも開催されますよ。世界のデザートが楽しめる、ハーゲンダ