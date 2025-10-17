16日昼ごろ、秋田市南ケ丘のあきた総合支援エリア近くでクマが目撃されました。14日と15日にもクマが目撃されています。秋田東警察署の調べによりますと16日午後0時5分ごろ、秋田市南ケ丘一丁目の「あきた総合支援エリアかがやきの丘」の北側の林にクマ1頭がいるのを、学校関係者が寄宿舎から目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。クマがいた場所は寄宿舎と30メートルほどしか離れていません。