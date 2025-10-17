リクルートは、旅行予約サイト「じゃらんnet」のダイナミックパッケージ「じゃらんパック」で「秋旅セール」第2弾を、10月16日から31日まで開催する。東京/羽田発着の一例は、大阪2日間（リーベルホテル大阪泊）が36,300円、沖縄2日間（ベッセルホテルカンパーナ沖縄泊）が32,300円など。旅行期間は10月17日から2026年3月31日まで。また、旅行代金に応じて使用できる最大3万円分の割引クーポンも配布している。