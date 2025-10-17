フィンエアーは、エアバスA321型機のシートカバーの洗浄方法に問題が明らかになったことから、10月13日から一部便を欠航している。対象機材は8機で、欠航や遅延、運航航空会社の変更、機材変更が発生する可能性がある。10月15日から一部の便を提携航空会社であるDAT LTが運航する。シートカバーを水洗いすることにより、耐火性能に与える影響が適切に検証されていないという情報をシートカバーメーカーから得たという。