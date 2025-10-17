前列左から：アンドエスティ 取締役CSOの田淵淳也氏、同社取締役COOの櫻井裕也氏、アンドエスティHD 代表取締役社長 兼 アンドエスティ 代表取締役社長CEOの木村治氏、アンドエスティ取締役CBOの小林千晃氏後列左から：ICL アフタヌーンティー・リビング Div. ECディレクターの岡本昌和氏、ジュン 専務取締役 上席執行役員の渡辺明利氏、ユナイテッドアローズ OMO本部 本部長の岩井一紘氏、ニューバランスジャパン 常務取締役 営業