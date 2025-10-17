バイエルンの韓国代表DFキム・ミンジェが、再びセリエAのピッチに立つ可能性が浮上している。2022-23シーズンにナポリでスクデット獲得の立役者となったキム・ミンジェは、同年夏に契約解除金5000万ユーロ（約82億5000万円）でバイエルンへ移籍。「史上最も高額なアジア人選手」として大きな期待を集めた。しかし、ブンデスリーガでは思うように力を発揮できず、昨シーズンはレギュラーとしてプレーしたものの、ミスを批判さ