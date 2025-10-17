JA共済連は10月16日の午前11時30分〜13時､東京・千代田区のJA共済ビル 2階エントランスホールにて、第45回「JA共済マルシェ」を開催しました。 今回は、神奈川県産のさつまいもやぶどう、新潟県産のおけさ柿、滋賀県産のかぼちゃ、島根県産のサラダほうれんそう、ブランド米といった旬の農産物をはじめ、鹿児島県の特産品である黒豚みそなど、全国各地から旬の農産物・加工品を取りそろえて販売。“農福連携”応援のため、リハビリ