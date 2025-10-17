飲むと「覚醒効果」のあるエナジードリンク。愛飲者も多いが、睡眠コーチの角谷リョウさんは「仕事で成功を収めるために短期ブーストが必要な場面もあるが、長期戦を生き抜くには冷静さと回復力を鍛えることが重要だ」という――。※本稿は、角谷リョウ『仕事の質を高める休養力』（フォレスト出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／lovleah※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／lovleah■ビジネスで成功した