フジテレビ『ザ・ノンフィクション』（毎週日曜後2：00）で、“クズ芸人”小堀敏夫の婚活アドバイザーを務めたことでも話題となった山本早織氏（39）が16日、自身のインスタグラムを更新。第2子の妊娠を報告した。【写真】39歳・山本早織氏、第2子妊娠を報告山本氏は「【不妊治療1年かけて第二子妊娠しました】2度の失敗から「私やるべき事まだある！」と気づき、妊活のために時間とお金を最優先に使い、無事妊娠7週目心拍確