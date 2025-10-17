ロッテは17日、西岡剛氏の一軍チーフ打撃コーチ兼走塁コーチ就任を発表した。一軍打撃部門は栗原健太コーチとの2人体制となる。背番号は後日発表。西岡氏は球団を通じて「このたび、チーフ打撃コーチ兼走塁コーチを務めさせていただくことになりました。現役時代に育てていただいたこのチームで、再びユニフォームを着てグラウンドに立てることを心から光栄に思います。サブロー監督とは、同じ時代を戦い抜いてきた仲間であり