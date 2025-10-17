自民党の新総裁に決まった高市早苗氏＝１０月４日、東京・永田町の自民党本部自民党の新総裁に高市早苗氏が決まった。総裁選は首相指名につながる可能性の高い選挙だが、投票できたのは限られた自民党員だけだった。ただ、投票できなくても「人びとは間接的に政治に影響を及ぼせる」と、駒沢大学の村井良太教授（日本政治外交史）は語る。（聞き手＝大内悟史、興野優平）――一政党の党内イベントである総裁選が連日メディアで