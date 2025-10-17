阪口珠美 北山宏光、渡辺大、横山由依、岡田結実、阪口珠美、佐藤仁美、大鶴義丹、演出家・深作健太氏が16日、都内で行われた『醉いどれ天使』製作発表に出席した。闇市を支配する若いやくざ・松永（北山）を翻弄する魅惑のダンサー・奈々江を演じる阪口。冒頭の挨拶で「日本映画史に残る名作で豪華なキャストの皆様とスタッフの皆様とやらせて頂くことで緊張しています。残りの稽古で緊張を自信に変えていけるよう