◆テニス▽木下グループ・ジャパン・オープン女子第５日（１７日、大阪・モリタテニスセンターうつぼ）４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング１６位で第１シードの大坂なおみ（フリー）が、シングルス準々決勝を前に棄権した。大坂は、１５日に行われた２回戦の最終セット終盤で左太ももを痛め、トレーナーを呼び、テーピングで治療した。試合後の会見では「痛み止めを飲んでいるので、効いているのか、今は痛みがそれほど