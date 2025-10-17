昨年８月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さんが１７日までに自身のＳＮＳを更新。大阪・関西万博を訪れた時の私服ショットを披露した。インスタグラムに「万博の日の私服最近、刺し子にハマって、時間があればとにかくチクチクしてます！」とつづり、淡いライトグレーのメッシュニットと、白のボトムスを合わせた、ワントーンコーディネートを披露した。メッシュニットの透け感が軽やかさを演出している。