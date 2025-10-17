◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズ第４戦マリナーズ―ブルージェイズ（１６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ア・リーグ優勝決定シリーズ第４戦で１６日（日本時間１７日）、マリナーズのＪ・ネーラー内野手が２回に先制２号ソロを放った。ブルージェイズの４１歳右腕シャーザーは、この日がレギュラーシーズンと通算５００先発目。敵軍の地元出身のネーラーは、２回先頭で迎えた第１打席、外角チェン