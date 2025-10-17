プロ野球・ロッテは17日、西岡剛氏が一軍チーフ打撃コーチ兼走塁コーチに就任したことを発表しました。一軍打撃部門は栗原健太コーチとの2人体制となったことも明かされています。西岡氏は2002年ドラフトで大阪桐蔭高からロッテに入団。当時はサブロー新監督ともチームメートとしてプレーしました。盗塁王を獲得するなど“スピードスター”の愛称でも親しまれ、2010年にはキャプテンに就任。同年にチームを日本シリーズ制覇に導き