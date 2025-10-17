【ヤマヒロのぴかッと金曜日】次の首相は誰なのか…。自民党総裁選から明日で２週間。与野党入り乱れての大混乱となっていたが「自民維新と連立」がいよいよ現実味を帯びてきた。いや、実は公明党が離脱した時点で結果は決まっていたのではないか？原稿を書いてる時点ではまだ何も明らかになっていないが、そう思う理由を書いてみる。公明党の連立離脱については、先週のコラムで『ゲタの雪』などと言い古された比喩を持