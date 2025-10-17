◆ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦ロサンゼルス・ドジャース3−1ミルウォーキー・ブルワーズ16日（日本時間17日午前7時8分試合開始、ドジャースタジアム）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは16日（日本時間17日）、ブルワーズとホームでリーグ優勝決定シリーズ第3戦に臨み、大谷翔平選手（31）は「1番DH」で先発出場。初回に三塁打を放ち、先制のホームを踏んだ。地区シリーズでフィリーズを3勝1敗で破って勝ち上がったドジ