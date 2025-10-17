天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが来月（11月）、国際親善のためラオスを公式訪問されることが閣議で正式に決定しました。愛子さまは、来月17日から22日まで、首都ビエンチャンと古都ルアンパバーンの2都市を公式訪問されます。今回の訪問は、日本との外交関係樹立70周年にあたってラオス政府から招待を受けたもので、愛子さまにとって初めての海外公式訪問になります。現地では、トンルン国家主席への表敬訪問や、国家副主席が主