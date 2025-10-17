私はクミ。夫婦で市役所の空き家バンク相談窓口へ。担当者の方に話を聞き、空き家バンクは空家版マッチングアプリのようだなあと感じました。物件の状態や立地条件によって、買い手が見つかるまでの期間は異なるのだとか。私は「なんとかしてほしい」という一心で、その場で登録を決意。実家の情報を伝え、登録手続きを進めてもらいました。手続きを終え市役所をあとにすると、少しだけ気持ちが軽くなった気がしました。さてそれか