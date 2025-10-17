＜富士通レディース事前情報◇16日◇東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）◇6697ヤード・パー72＞注目ルーキーのひとりは、今、試行錯誤の秋を過ごしている。1年目のシーズンながら6月の「ニチレイレディス」で初優勝した入谷響だが、少し涼しくなったコースで“ルーキーの洗礼”と戦う日々だ。〈写真〉トップで顔が完全に右を向く!?ルーキー・入谷響の個性あふれるドライバースイング「ショットの曲がり幅が一番大きいです