＜日本オープン2日目◇17日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞国内男子メジャー「日本オープン」の霧と日没による視界不良のためサスペンデッドとなった第1ラウンドが終了した。【写真】アイアンはキャロウェイアダム・スコットの最新セッティング3アンダー・単独首位に9月の「ロピアフジサンケイクラシック」でツアー初優勝を挙げた長野泰雅が立っている。1打差の2位にはキム・ソンヒョン（韓国）が続い