＜ファンケルクラシック事前情報◇16日◇裾野カンツリー倶楽部（静岡県）◇6986ヤード・パー72＞シャフトメーカーのグラファイトデザインでツアーレップを務めるアマチュアの55歳・〓橋雅也が、本戦出場権をかけたアマチュア予選会（9月4日開催）を突破し、今大会に初出場する。米国男子ツアーで戦う松山英樹をはじめ、同社のシャフトを使用する多くの選手から大きな信頼を寄せられる“スーパーツアーレップ”だ。【写真】宮本勝