◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース3-1ブリュワーズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)佐々木朗希投手が再び守護神復活にSNSも大喜びです。佐々木投手は5試合でリリーフとして起用され、チームの勝利に貢献していました。しかし直近登板となった日本時間14日のブリュワーズ戦では、160キロに到達しないなど普段の投球ができず、ヒットと四球でランナーをため犠牲フライで1点を献上。ポストシーズンで初めての失点