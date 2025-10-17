愛子さまが初めての外国公式訪問として11月17日からラオスを訪問されることが正式に決まりました。天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが11月17日から6日間の日程でラオスを公式訪問されることが17日の閣議で了解されました。ことしは日本とラオスとの外交関係樹立70周年にあたり、ラオス政府から愛子さまに招待がありました。訪問は11月17日から22日までの6日間の予定で、民間機でタイ・バンコクを経由しラオスの首都、ビエンチャンに