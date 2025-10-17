17日朝、埼玉県上里町の関越自動車道の下りで、トラックと乗用車が衝突する事故がありました。6人が病院に搬送され、そのうち2人が意識不明の重体です。警察によりますと、17日午前6時半すぎ、埼玉県上里町の関越自動車道の下り線で、「トラックと乗用車の事故があった」と110番通報がありました。この事故で6人が病院に搬送され、そのうち2人が意識不明の重体です。ネクスコ東日本によりますと、この事故の影響で、関越自動車道下