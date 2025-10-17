◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦ドジャース3―1ブルワーズ（2025年10月16日ロサンゼルス）ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）が16日（日本時間17日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に「2番・遊撃」で先発出場。9回に好守備で“新守護神”佐々木朗希投手（23）を盛り立てた。3―1の9回、新たな守護神・佐々木がマウンドへ。先頭・ボーンに4球目の直球を捉えられ、鋭い打球が