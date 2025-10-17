今季途中、ヤクルトに電撃加入した青柳晃洋投手（３１）。元阪神のエースは昨季終了後にメジャーに挑戦したが夢はかなわず、ＮＰＢ復帰を決断した。右腕が恩師として慕う阪神・藤川球児監督（４５）と交わした約束とは−。◇◇青柳にとって２５年は激動のシーズンだった。米大リーグ、フィリーズ傘下２Ａレディングを自由契約となり、補強期限ギリギリの７月３１日にヤクルトが獲得を正式発表した。昨季終了後、阪神