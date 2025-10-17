「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース３−１ブルワーズ」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースが無傷の３連勝でワールドシリーズ進出に王手をかけた。九回にはポストシーズン（ＰＳ）でクローザーを務める佐々木朗希投手（２３）が登板し、１回無失点で完璧に締めくくった。ＰＳ３セーブ目をマークした。大歓声に包まれながら、本拠地のマウンドに向かった佐々木。先頭のボーンの三遊間の難しいゴロを、ベッツが好守で