自衛隊の官用車を不適切に使用したなどとして、西部方面警務隊に所属する50代の幹部自衛官が減給の懲戒処分です。 減給10分の1、1か月の処分を受けたのは、陸上自衛隊西部方面警務隊本部の50代の幹部自衛官です。 健軍駐屯地司令業務室によりますと、この幹部自衛官は2022年ごろ、訓練のため演習場に行く際に、自衛隊の官用車を自宅近くまで、あわせて4回、迎えに呼び寄せていました。 また、この幹部自衛官はフレックス制度に