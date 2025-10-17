ＡＫＢ４８のエース・小栗有以が、１２月５日に初のフォト＆スタイルブック（タイトル未定）を発売することが１６日、発表された。撮影のロケ地は大分県。大自然を満喫するリラックスした表情からフォトジェニックな写真まで、?ゆいゆい?の魅力を余すところなく掲載。また、本書でしか見られない浴衣姿や温泉を堪能する姿も必見！ゆいゆいと一緒に旅をしている気分を楽しめる。さらに、?崩れない?で話題となったメイクや愛