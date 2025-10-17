総社警察署 16日夜、岡山県総社市の県道で2人乗りのバイクが転倒し、運転していた男性が重体、後部座席の女性が軽傷を負いました。 警察によりますと、16日午後11時10分ごろ、総社市宿の県道・清音真金線でバイクが転倒し、近くに人が倒れているのをパトロール中の警察官が発見しました。 倒れていたのは倉敷市の20代の男性で、病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。バイクの後部座席に乗っていた女性（29）