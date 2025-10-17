ロッテは17日、西岡剛氏（41）が来季1軍チーフ打撃コーチ兼走塁コーチに就任すると発表した。1軍打撃部門は栗原健太コーチとの2人体制となる。背番号は後日発表。また、大塚明1軍チーフ打撃コーチ兼走塁コーチから今季限りでの退団の申し入れがあり受理したと報告した。西岡氏はロッテが2010年にシーズン3位から日本一になった立役者。翌11年から大リーグのツインズでプレーし、16年ぶりの古巣復帰となる。サブロー新監督との