２０１３年に死去した歌手・島倉千代子さんの未発表音源７曲が発見されたことが１６日、分かった。１３回忌メモリアルアルバム発売にあたりレコード会社がリクエスト曲を募ったところファンから情報が寄せられ、発見につながったもの。ファンが所持していた１９６２年５月の新聞記事には新曲「峠道」のレコーディングの様子と「うた声喫茶でみんなといっしょに歌いたい」という島倉さんのコメントが掲載されていた。同曲は発売