欧州市場No.1のロボット掃除機「ドリーミー」フラッグシップモデルで日本市場攻略を狙う（筆者撮影）【写真で見る】11月7日よりグリーンファンディングでのクラウドファンディングが始まる新モデル「Aqua10 Ultra Roller」近年、ロボット掃除機市場に変化の兆しが見えている。きっかけはiRobotが率いるルンバの失速と中国メーカーの台頭だ。中国メーカーは、Roborock、ECOVACSの2大勢力を筆頭に、AnkerやNarwal（ナーワル）など、