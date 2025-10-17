16日、由利本荘市の養鶏場でクマが目撃され比内地鶏2羽が食べられているのが見つかりました。クマによる被害とみられています。由利本荘警察署の調べによりますと16日、由利本荘市曲沢字新四郎沢の養鶏場を由利本荘市の40代の男性が確認したところ、ビニールハウス内にいるクマ1頭を目撃しました。その後、ハウス内で飼育していた比内地鶏2羽が食べられているのを見つけました。クマによる被害とみられています。目撃したク