バリュークリエーションは冴えない。この日朝方、自社株買いを実施すると発表した。取得上限は５万株（自己株式を除く発行済み株数の２．１７％）、または１億５０００万円。期間は１０月２０日～来年１月３０日。これに対する株価への反応は限定的のようだ。 出所：MINKABU PRESS