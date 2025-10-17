千代田インテグレが反発している。１６日の取引終了後に、自社株２００万株（消却前発行済み株数の１７．２０％）を１１月２８日付で消却すると発表したことが好材料視されている。なお、消却後の発行済み株数は９６２万８９２９株となる。 出所：MINKABU PRESS