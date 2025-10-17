アクリートがストップ高の水準となる前営業日比１５０円高の１０９９円でカイ気配となっている。同社は１６日の取引終了後、量子暗号通信技術をもとに事業を展開し、国家安全保障に向けたＡＩの開発も手掛ける米ＦｏｒｗａｒｄＥｄｇｅ－ＡＩ社との間で、合弁会社の設立に関する契約を締結したと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。合弁会社としてフォワードエッジＡＩジャパンを設立する。アクリ&#