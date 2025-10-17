ヒーハイストが続急騰。前日は一時ストップ高に買われ、大引けは伸び悩んだものの、きょう改めて買い直され足もとで値幅制限上限に張り付く人気となっている。産業ロボット向け直動ベアリングの製造を主力としているが、高技術力を駆使してロボティクス分野への展開に積極的な姿勢をみせている。ロボティクスと人工知能（ＡＩ）の融合などをコンセプトとした「フィジカルＡＩ」が世界的にテーマ性を帯びるなか、同社