三井海洋開発は底堅く推移している。１６日取引終了後、ノルウェーの石油大手エクイノール＜EQNR＞から受注・建造した浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備（ＦＰＳＯ）「ＦＰＳＯＢａｃａｌｈａｕ」がブラジル沖プレソルト層バカリャウ鉱区で原油生産を開始したと明らかにした。エクイノールにとって初めてのブラジルプレソルト層のプロジェクトという。 出所：MINKABU PRESS