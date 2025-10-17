午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４２１、値下がり銘柄数は１１１６、変わらずは７４銘柄だった。業種別では３３業種中８業種が上昇。値上がり上位にその他製品、小売、食料、パルプ・紙など。値下がりで目立つのは銀行、保険、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS