櫻島埠頭が前日のストップ高に続きこの日も一時ストップ高の２８１６円に買われる場面があった。自民党の高市早苗総裁と日本維新の会の吉村洋文代表が会談を行い、１６日に両党の政策協議がスタートしたことで、維新の会が目指す「副首都構想」が現実味を帯びてきたことから、その関連銘柄として思惑的な買いが入っているようだ。 出所：MINKABU PRESS